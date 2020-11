BME announces honor roll students

The following students were named to the honor roll at Black Mountain Elementary School for the first nine weeks grading period. An asterisk denotes A honor roll.

Second Grade

Maci Blevins*

Jaylynn Brock*

Lilliona Brock*

Anastasia Gross*

Carly Lefevers*

Lacy Lucas*

Raegan Miniard*

Jubilation Riddle*

Benjamin Shell*

Maverick Smith*

Brayln Pace*

Jaxon Short*

Christopher Caudill*

Paisleigh Fields*

Adalyn Ford*

Knox Gooden*

Madyson Johnson*

Brady Lefevers*

Jace Lefevers*

LeAnna Lynch*

Laila Garcia

Jackson Helton

Liam Thomas

Brantley Bennett

Ryleigh Eldridge

Zachery Huff

Hunter Roark

Jana Sargent

Third Grade

Bailey Burkhart*

Eldridge Kelly*

Ethan Thompson*

Brayden Clark*

Brayden Middleton*

Maci Miracle*

Adaleigh Morales*

Nathan Wynn*

Leighton Banks

Kaylee Bates

Rylee Branson

McKinley Brewer

Zoey Gilbert

Neveah Gross

Bentley Lawson

Daniel Madden

Ryan Sizemore

Kerstyn Buell

Ethan Couch

Kash Gooden

Harley Hall

Karlee Hall

Reilly Huff

Janessa Major

Desiree Sargent

Fourth Grade

Liam Blanton*

Kelsie Middleton*

Rayland Reed*

Christian Aslinger

Anessa Carroll

Paylin Eldridge

McKayla Hall

Mylee Helton

Derrick Holman

Sarah Jenkins

Savanna Lucas

Ryder Middleton

Brooklyn Pace

Lettie Sargent

Hayleigh King

Josh Logan

Isabella Wright

Fifth Grade

Kendrick Long*

Connor Thomas*

Aiden Blair*

Hunter Brewer*

Jayleigh Ford*

Evan Jones*

Savanna Madden*

Jayla Dillman

JC Gross

Madison Miracle

Jayden Dean

Christopher Stewart

Ryleah Thompson

Gabe Wynn

Sixth Grade

Addison Campbell*

Nathan Cochran*

Brodie Lankford*

Caden Lester*

Laynee Perkins*

Rylee Jo Aslinger

Hannah Bennett

Madalyn Bennett

Login Lucas

Aubrey Madden

Mark Madden

Savannah Miracle

Nick Shell

Kirra Snelling

Kaiden Taylor

Seventh Grade

Gunner Hayes*

Ethan Lewis*

MJ Lipfird*

Ryleigh Lawson

Reggie Cottrell

Shane Riddle

Eighth Grade

McKenzie Brock*

Jacob Clark*

Josie Jones*

Connor Cochran*

Preston Burgan

Hunter Lawson

Claire Middleton

Erik Payne

Aiden Stewart

Emily Witt

Chelsie Clark

Jaidyn Coots

Chelsea Cottrell